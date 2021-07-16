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Лунин очень рискует в «Реале». В Испании объяснили почему

Украинцу стоит дважды подумать о карьерных перспективах
Футбол Примерa (Испания)
08:49
Лунин очень рискует в «Реале». В Испании объяснили почему
Андрей Лунин / фото - Real Madrid

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин находится в очень рискованном положении, считает издание AS. В именитой газете рассмотрели кадровые проблемы, с которыми столкнулся наставник «сливочных» Карло Анчелотти, и положение голкипера в клубе – одна из них:

«Вопрос по украинцу ясен: Анчелотти нужно четко понимать, планирует ли он выделять Лунину игровой время в Кубке Испании.

Прецеденты оптимистичны: в сезоне-2014/2015 Карло отдал кубковые матчи Кейлору Навасу, а Икер Касильяс играл в остальных турнирах. Вдобавок, итальянец периодически давал Навасу несколько матчей в чемпионате, чтобы держать голкипера в тонусе.

Возможно, насчет Лунина есть подобная договоренность. Хотя в 22 года он рискует, если продолжит пропускать целые сезоны».

Пока что у украинца не было полноценного шанса в мадридском клубе. Он успел покататься по арендам в «Вальядолид», «Леганес» и «Реал Овьедо». Но в мадридском клубе места для голкипера так и не нашлось.

В минувшем сезоне Андрей лишь однажды вышел в официальном матче в Кубке Испании против «Алькояно», но команда вылетела из турнира, и больше тогдашний тренер «сливочных» Зинедин Зидан шансов украинцу не давал.

Лунину очень сложно будет потеснить Тибо Куртуа из рамки ворот, ведь бельгиец показывает, пожалуй, самую сильную игру в своей карьере, раз за разом спасая «сливочных» в рамке ворот.

Напомним, Лунин снова отказался покинуть «Реал».

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин

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