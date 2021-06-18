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Лунин – Рамосу: «Было честью работать с тобой»

Игроки «Реала» трогательно прощаются с многолетним капитаном
Футбол ЕВРО-2020
08:40
Лунин – Рамосу: «Было честью работать с тобой»
фото - Football24

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин на своей странице в Instagram тепло попрощался с покинувшим клуб капитаном Серхио Рамосом:

«Спасибо, кеп. Для меня было честью и гордостью работать с тобой.

Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.

Удачи на новом этапе. Все будет хорошо».

Спустя 16 лет в клубе Рамос покидает Мадрид со слезами на глазах. Игрок не смог договориться с руководством о новом соглашении, ведь он хотел контракт на два года, в то время как клуб, предлагал только однолетнюю пролонгацию. Но, когда игрок был готов принять условия президента «сливочных» Флорентино Пересаему отказали и указали на выход.

Напомним, у «Реала» будет первый капитан-легионер за 117 лет.

Павел Харченко
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Теги

Серхио Рамос Реал Мадрид (футбол) Флорентино Перес Андрей Лунин

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