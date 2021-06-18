«Легенда!» Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»
Лунин – Рамосу: «Было честью работать с тобой»
Игроки «Реала» трогательно прощаются с многолетним капитаном
фото - Football24
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин на своей странице в Instagram тепло попрощался с покинувшим клуб капитаном Серхио Рамосом:
«Спасибо, кеп. Для меня было честью и гордостью работать с тобой.
Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.
Удачи на новом этапе. Все будет хорошо».
Спустя 16 лет в клубе Рамос покидает Мадрид со слезами на глазах. Игрок не смог договориться с руководством о новом соглашении, ведь он хотел контракт на два года, в то время как клуб, предлагал только однолетнюю пролонгацию. Но, когда игрок был готов принять условия президента «сливочных» Флорентино Переса – ему отказали и указали на выход.
Напомним, у «Реала» будет первый капитан-легионер за 117 лет.
Комментарии 0