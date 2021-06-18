Лунин – Рамосу: «Было честью работать с тобой»

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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин на своей странице в Instagram тепло попрощался с покинувшим клуб капитаном Серхио Рамосом:

Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.

Удачи на новом этапе. Все будет хорошо».