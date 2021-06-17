У «Реала» будет иностранный капитан впервые за 117 лет

Рамос покидает мадридский клуб

Марсело / Фото: Twitter

Защитник мадридского «Реала» Марсело будет назначен капитаном клуба, сообщает Marca.

Источник сообщает, что его будут заменять Карим Бензема или Рафаэль Варан.

Это первый случай с 1904-го года, когда капитаном «Реала» будет не испанский игрок. Тогда капитаном был Федерико Ревьерто из Гватемалы.

Напомним, многолетний капитан «Реала» Серхио Рамос покидает клуб, сегодня он проведет прощальную пресс-конференцию.