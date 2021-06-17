«Монреаль» сравнял счет в полуфинале с «Вегасом»
У «Реала» будет иностранный капитан впервые за 117 лет
Рамос покидает мадридский клуб
10:57
Марсело / Фото: Twitter
Защитник мадридского «Реала» Марсело будет назначен капитаном клуба, сообщает Marca.
Источник сообщает, что его будут заменять Карим Бензема или Рафаэль Варан.
Это первый случай с 1904-го года, когда капитаном «Реала» будет не испанский игрок. Тогда капитаном был Федерико Ревьерто из Гватемалы.
Напомним, многолетний капитан «Реала» Серхио Рамос покидает клуб, сегодня он проведет прощальную пресс-конференцию.
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