Стало известно, почему «Реал» не продлил контракт с Рамосом

Испанец провел в «Мадриде» 16 лет

Серхио Рамос / фото - Eurosport

Этим летом испанский защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос покинул свой клуб и перешел в ПСЖ.

Контракт футболиста истек и стороны не смогли договориться о продлении.

Журналист RMC Фред Эмель рассказал о том, почему защитнику пришлось уехать из испанского гранда:

«Говорят, что его колено в худшем состоянии, чем считалось ранее. «Реал» не стал продлевать контракт с ним из-за этого».

Испанец пока что так и не дебютировал за французский клуб, пропустив весь старт сезона 21/22 из-за травмы. В Париже дали прогноз относительно его возвращения на поле.

В прошлой кампании Рамос также страдал из-за травм. В составе «Реал» капитан команды провел лишь 21 матч.

Напомним, девушка экс-игрока «Реала» и ПСЖ пыталась переехать его на автомобиле.