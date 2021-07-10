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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»

Финальный матч Евро-2020 состоится уже завтра
Футбол Евро-2020
17:03
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Олег Лужный / фото - ФК Динамо

Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Лужный рассказал, за кого он будет болеть в финале Евро-2020, где между собой сойдутся сборные Италии и Англии:

«Финалы таких турниров проходят в жёсткой бескомпромиссной борьбе с первой и до последней секунды. Решающим факторами могут стать сбалансированность состава, хорошая физическая готовность, дисциплина в командной игре, подстраховка.

Отмечу, что комплектация состава сборных Италии и Англии находится на очень высоком уровне, много звездных игроков, что наверняка по душе болельщикам. У англичан существуют небольшие пробелы при возвращении из атаки в оборону, но в остальных аспектах команда Гарета Саутгейта выглядит солидно.

Все линии работают взаимосвязанно и сбалансированы по исполнительскому мастерству, атаки происходят на высоких скоростях, регулярно создаются опасные моменты. Надеюсь, что многомиллионная армия болельщиков увидит вживую на "Уэмбли" и по телевидению содержательную игру, получит удовольствие от игры и забитых мячей.

Лично я буду болеть за сборную команду Англии, и надеюсь увидеть на табло в конце игры счет 1:0 или 2:1 в пользу англичан».

Последний раз, Англия выходила в финал крупного турнира в 1966 году на домашнем чемпионате мира. Но выходом в нынешний финал «львы» установили новый рекорд.

Итальянцы же относительно недавно уже играли в финале чемпионата Европы. В 2012 году, в финальном матче турнира «Скуадра Адзурра» уступила Испании со счетом 0:4. У итальянцев была возможность отомстить «фурии» в матче 1/2 финала, и они ею воспользовались, выбив своих давних обидчиков из турнира.

Финал Евро-2020 состоится уже завтра в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Англия.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.

Напомним, на стадионе во время игры может оказаться около миллиона летающих муравьев.

 

Источник: FootBoom Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) Динамо Киев

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