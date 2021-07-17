Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»

Клуб ждет болельщиков на трибунах
Футбол Украинская Премьер-лига
09:10
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
Фото: ФК Львов

«Львов» будет играть домашние матчи УПЛ сезона 2021/22 на «Арене Львов».

Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный директор «Львова» Вадим Левчук.

«Рад, что нам удалось прийти к консенсусу, а поэтому ждем всех на трибунах».

Изначально, «Львов» должен был играть домашние матчи на стадионе «Украина», но УАФ понизила его в категории. Еще один львовский клуб «Рух» домашние матчи может играть в Тернополе.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ФК Львов Арена Львов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 июля 13:37
«Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон
«Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
14 июля 17:37
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
12 июля 14:19
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 июля 13:55
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Футбол Украинская Премьер-лига
11 июля 23:09
«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
Футбол Украинская Премьер-лига
11 июля 22:01

Новости: Футбол

«Минай» может подписать чемпиона мира U20
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
Украинская Премьер-лига
09:50
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
«Арсенал» заплатит «Брайтону» 50 миллионов фунтов за защитника
Премьер-Лига (Англия)
09:28
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
Украинская Премьер-лига
09:10
Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Тренер «Тоттенхэма»: «Кейн – наш игрок, и точка. Нет необходимости говорить о чем-то другом»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020
Гвардиола хочет продать одного из лучших игроков Евро-2020
Премьер-Лига (Англия)
08:27
«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
«Фенербахче» уладил с «Вест Хэмом» трансфер Ярмоленко
Премьер-Лига (Англия)
08:10
Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Украинская Премьер-лига
07:50
«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»
«Вольфсбург» отказался от Яремчука и купил игрока «Манчестер Сити»
Бундеслига (Германия)
07:25
Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию
Экс-лидер «Днепра» вернулся в Бразилию
В Европе
07:12
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
10
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости