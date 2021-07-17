Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
«Львов» объявил, что будет играть домашние матчи на «Арене Львов»
Клуб ждет болельщиков на трибунах
Фото: ФК Львов
«Львов» будет играть домашние матчи УПЛ сезона 2021/22 на «Арене Львов».
Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный директор «Львова» Вадим Левчук.
«Рад, что нам удалось прийти к консенсусу, а поэтому ждем всех на трибунах».
Изначально, «Львов» должен был играть домашние матчи на стадионе «Украина», но УАФ понизила его в категории. Еще один львовский клуб «Рух» домашние матчи может играть в Тернополе.
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