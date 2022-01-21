Дулуб: «У «Львова» есть четверка хороших молодых игроков»
«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды
Мия продолжит карьеру в УПЛ
Фото: ФК Львов
«Львов» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Фарука Мия.
Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. 24-летний хавбек достался львовянам свободным агентом.
Ранее он покинул турецкий «Коньяспор». В его активе также выступления за бельгийские «Стандард» и «Мускрон», а также игры за «Сабаил» и «Горицу».
Кром того, он провел 69 матчей за сборную Уганды, где он забил 22 мяча.
Ранее «Львов» подписал скандального вратаря.
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