«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды

Мия продолжит карьеру в УПЛ

Фото: ФК Львов

«Львов» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Фарука Мия.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления. 24-летний хавбек достался львовянам свободным агентом.

Ранее он покинул турецкий «Коньяспор». В его активе также выступления за бельгийские «Стандард» и «Мускрон», а также игры за «Сабаил» и «Горицу».

Кром того, он провел 69 матчей за сборную Уганды, где он забил 22 мяча.

Ранее «Львов» подписал скандального вратаря.