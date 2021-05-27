«Львов» выйдет из отпуска еще до старта Евро-2020

Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итоги минувшего сезона. Также специалист рассказал о планах команды в текущее межсезонье. «Горожане» выходят из отпуска 8 июня.

Вы знаете, я думаю, все футболисты любят играть дома. Как говорится – дома и стены помогают. Во Львове мы играем на современном стадионе «Арена-Львов». Мы очень хотим в родном городе стать своим клубом для болельщиков. Да, из-за пандемии, мы мало матчей провели со своими фанатами. Но такие игры были. Нам всегда приятно играть с фанатами. Мы чувствуем их поддержку.

Конкуренции с «Рухом» я не понимаю. Мы земляки, представляем один регион. Понятно, что на футбольном поле друзей нет. После окончания львовского дерби мы должны уважительно относиться друг к другу.

Мы собираемся во Львове 8 июня. Дома, на своей базе и проведем подготовительный этап. Возможно, на заключительный этап подготовки куда-то отправимся.

Изменения в составе будут. Нам важно сохранить костяк игроков. Ребята проявили себя – постараемся их удержать у себя. Ну и необходимо укрепить свой состав. Пока обойдемся без конкретных фамилий. Всему свое время.

Отмечу, что в основном у наших ребят хороший потенциал. На мой взгляд, мы улучшили физическое состояние ребят. Где-то раскрылся хорват Фране Чирьяк, где-то добавил нападающий Назарий Нич. Здесь я также скажу, что прибавила вся наша команда.