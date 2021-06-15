Ляпорт: «Если будем играть, как со Швецией, выиграем 9 из 10 матчей»

Эмерик Ляпорт / Фото - Getty Images

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался по поводу потери очков в стартовом матче на Евро-2020 против Швеции (0:0). Слова оборонца передает пресс-служба UEFA.

Если мы продолжим играть так же, то выиграем девять из десяти матчей. Эта игра должна послужить уроком. У нас отличные нападающие, и я уверен, что в следующий раз мы сыграем лучше.