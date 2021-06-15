Испания и Швеция выдали первый безголевой матч на Евро-2020
Ляпорт: «Если будем играть, как со Швецией, выиграем 9 из 10 матчей»
Французский испанец прокомментировал ничью в стартовом поединке на Евро-2020
Эмерик Ляпорт / Фото - Getty Images
Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт высказался по поводу потери очков в стартовом матче на Евро-2020 против Швеции (0:0). Слова оборонца передает пресс-служба UEFA.
Это, конечно, неприятно. Сегодня мы четко следовали плану на игру. Мы доминировали в матче, и сейчас немного расстроены, что не взяли три очка.
Если мы продолжим играть так же, то выиграем девять из десяти матчей. Эта игра должна послужить уроком. У нас отличные нападающие, и я уверен, что в следующий раз мы сыграем лучше.
Напомним, Ляпорт не сыграл ни одного матча за национальную сборную Франции, что позволило ему выступать за команду Испании.
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