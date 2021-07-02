Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»

Эмерик Ляпорт / Фото - RFEF

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт в преддверии матча четвертьфинала Евро-2020 против Швейцарии высказался по поводу игры в обороне «фурии рохи». Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Если ты пропускаешь трижды, а забиваешь пять, то все равно проходишь дальше. Ведь именно в этом и весь смысл: забить больше соперника. Конечно, нам бы хотелось сократить количество опасных моментов у наших ворот, а также меньше пропускать, но самое главное – победить и пройти дальше.

Эрик Гарсия? Мне посчастливилось поиграть с ним за «Сити». Это отличный футболист. Он молод, и у него все еще впереди. На поле мы хорошо подходим друг другу во всех смыслах. Я рад, что снова играю с ним в одной команде.