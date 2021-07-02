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Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»

Защитник сборной Испании высказался о количестве моментов у собственных ворот
Футбол Примерa (Испания)
14:56
Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»
Эмерик Ляпорт / Фото - RFEF

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт в преддверии матча четвертьфинала Евро-2020 против Швейцарии высказался по поводу игры в обороне «фурии рохи». Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Фавориты ли мы? Не знаю так это или нет. У нас отличная команда, которая хорошо провела несколько последних матчей. Мы располагаем отличной группой игроков, нас трудно одолеть, мы умеем проводить большие матчи. Могу сказать, что мы очень голодны до новых побед.

Если ты пропускаешь трижды, а забиваешь пять, то все равно проходишь дальше. Ведь именно в этом и весь смысл: забить больше соперника. Конечно, нам бы хотелось сократить количество опасных моментов у наших ворот, а также меньше пропускать, но самое главное – победить и пройти дальше.

Эрик Гарсия? Мне посчастливилось поиграть с ним за «Сити». Это отличный футболист. Он молод, и у него все еще впереди. На поле мы хорошо подходим друг другу во всех смыслах. Я рад, что снова играю с ним в одной команде.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швейцария – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эмерик Ляпорт Швейцария – Испания сборная Швейцарии (футбол) сборная Испании (футбол)

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