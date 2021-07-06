Ляпорт не тренировался перед матчем с Италией

Сборная Испании может лишиться защитника перед полуфиналом Евро-2020

Эмерик Ляпорт / Фото - Getty Images

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт и еще один игрок не тренировались в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Италии. Об это сообщил главный тренер команды Луис Энрике. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Ляпорт и еще один игрок вчера не тренировались. Это правда. Им нужно было восстановить силы. Они занимались на велотренажере и в целом восстанавливались. Все остальные игроки в хорошей форме. За исключением Пабло Сарабии, который не сможет помочь нам в завтрашнем матче.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.