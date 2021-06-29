Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»

Йоахим Лёв / Фото: br.de

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о поражении от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020. Слова специалиста приводит портал DW Sports.



Мы очень разочарованы, но вера и надежда нас не покидали. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты и у нас их было два – у Мюллера и Вернера. Но мы их не использовали».