Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»

Йоахим отметил, что команда до последнего не теряла надежды

Футбол Евро-2020
29 июня 22:58
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Йоахим Лёв / Фото: br.de

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о поражении от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020. Слова специалиста приводит портал DW Sports.

«Все ошибаются. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе увиденного на тренировках. Конечно, если посмотреть назад, мы можем сказать, что могли бы поступить по-другому. Но сейчас сложно сказать.

Мы очень разочарованы, но вера и надежда нас не покидали. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты и у нас их было два – у Мюллера и Вернера. Но мы их не использовали».

Напомним, ранее сборная Германии стала последней командой из «группы смерти», покинувшей Евро-2020.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йоахим Лев сборная Германии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 22:07
Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 21:12
Евро 2020. Англия победила Германию. Как это было
Евро 2020. Англия победила Германию. Как это было
Футбол Евро-2020
29 июня 20:52
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Футбол Евро-2020
27 июня 18:29
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 12:08
Киммих: «Бывают матчи и посложнее, чем на «Уэмбли» против Англии»
Киммих: «Бывают матчи и посложнее, чем на «Уэмбли» против Англии»
Футбол Евро-2020
24 июня 22:53
3

Новости: Футбол

Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Евро-2020
00:24
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Евро-2020
29 июня 23:30
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Евро-2020
29 июня 23:18
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Евро-2020
29 июня 22:58
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Евро-2020
29 июня 22:58
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Евро-2020
29 июня 22:50
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Евро-2020
29 июня 22:25
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Евро-2020
29 июня 22:07
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Евро-2020
29 июня 21:59
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости