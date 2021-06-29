Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер: «Обидно за сборную Германии»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Йоахим отметил, что команда до последнего не теряла надежды
Йоахим Лёв / Фото: br.de
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о поражении от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020. Слова специалиста приводит портал DW Sports.
«Все ошибаются. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе увиденного на тренировках. Конечно, если посмотреть назад, мы можем сказать, что могли бы поступить по-другому. Но сейчас сложно сказать.
Мы очень разочарованы, но вера и надежда нас не покидали. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты и у нас их было два – у Мюллера и Вернера. Но мы их не использовали».
Напомним, ранее сборная Германии стала последней командой из «группы смерти», покинувшей Евро-2020.
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