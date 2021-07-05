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Люка Шоу сравнили с Зиданом. Защитник сборной Англии сильно удивился

Две голевые передачи за 4 минуты от фулбэка поразили фанатов
Футбол Евро-2020
14:15
Люка Шоу сравнили с Зиданом. Защитник сборной Англии сильно удивился
Люк Шоу / фото - The Guardian

Сборная Англии разгромно обыграла сборную Украины в четвертьфинале Евро-2020. В начале второго тайма защитник «львов» Люк Шоу отдал две голевые передачи за 4 минуты. Таким образом, англичанин за такой короткий отрезок времени отдал на Евро больше голевых передач, чем легендарный французский хавбек Зинедин Зидан за 14 матчей.

Шоу прокомментировал такое удивительное статистическое сравнение для портала Goal:

«Очень странная статистика. Очевидно, что Зидан — один из лучших полузащитников всех времён, и я не могу с ним сравниться. Конечно, приятно видеть такую статистику, но для меня важнее всего выйти в финал Евро, провести матч на «Уэмбли» и подарить радость болельщикам сборной Англии».

Англию ждет непростой матч с датчанами в полуфинале чемпионата Европы. Главный тренер британцев Гарет Саутгейт назвал Данию очень сильным соперником.

Примечательно, что «Англия» сыграет уже пятый мяч на своей домашней арене «Уэмбли» в Лондоне. А если «львы» обыграют датчан, то их ждет финал на том же стадионе. Всему виной странный формат Евро от UEFA.

Напомним, датчане уже огорчали Англию в недавнее время, Гарри Кейн напомнил об этом.

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Комментарии 1

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5 июля 2021г. 14:37
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года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
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