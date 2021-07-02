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Магуайр: «Психологически к Украине мы будем готовы и сосредоточены»

Защитник Англии мотивирует команду перед четвертьфиналом Евро
Футбол Евро-2020
17:03
Магуайр: «Психологически к Украине мы будем готовы и сосредоточены»
Фото: Sky Sports

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«Впереди еще много сложностей и надо полностью сосредоточиться на Украине.

Мы видели на этом турнире, что, если ты не играешь на высоком уровне, то вылетаешь. Потому психологически мы будем готовы и сосредоточены.

Украина верна хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки – Андрей Ярмоленко, который играет за «Вест Хэм». Так что это хорошая команда с хорошей структурой.

В Риме будет гораздо тише. Фанаты на «Уэмбли» были невероятны, атмосфера была наэлектризована. Но это мотивирует нас одержать победу и вернуться на «Уэмбли», чтобы сыграть в полуфинале».

Игра состоится 3 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол) сборная Украины (футбол) Гарри Магуайр

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