Макаренко рассказал о переходе в чемпионат к Зубкову, Харатину и Петряку

30-летний футболист решил перебраться в Венгрию

Евгений Макаренко / фото - МОЛ Фехервар

Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал для клубной пресс-службы свой переход в венгерский «Фехервар»:

«Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в «Фехерваре». Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир. Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии».

30-летний хавбек перешел из бельгийского «Андерлехта» и подписал с венграми двухлетний контракт.

Макаренко был в составе сборной Украины на Евро-2020 и выходил на замену в матчах плей-офф против сборных Швеции и Англии.

В минувшем сезоне игрок выступал на правах аренды за «Кортрейк».