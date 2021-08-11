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Макаренко рассказал о переходе в чемпионат к Зубкову, Харатину и Петряку

30-летний футболист решил перебраться в Венгрию
Футбол Украинские легионеры
14:29
Макаренко рассказал о переходе в чемпионат к Зубкову, Харатину и Петряку
Евгений Макаренко / фото - МОЛ Фехервар

Украинский полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал для клубной пресс-службы свой переход в венгерский «Фехервар»:

«Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в «Фехерваре». Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.

Я хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря здешним украинским футболистами – Ивану Петряку, Игорю Харатину и Александру Зубкову. Интересный, но непростой турнир.

Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии».

30-летний хавбек перешел из бельгийского «Андерлехта» и подписал с венграми двухлетний контракт.

Макаренко был в составе сборной Украины на Евро-2020 и выходил на замену в матчах плей-офф против сборных Швеции и Англии.

В минувшем сезоне игрок выступал на правах аренды за «Кортрейк».

Павел Харченко
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Теги

Евгений Макаренко Андерлехт Фехервар

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