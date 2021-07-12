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Макаренко вряд ли вернется в «Кортрейк»

Полузащитник также не останется в «Андерлехте»
Футбол Украинские легионеры
15:47
Макаренко вряд ли вернется в «Кортрейк»
Фото: УАФ

Полузащитник «Андерлхета» Евгений Макаренко сменит клуб летом.

Как сообщил его агент Сергей Серебрянников хавбеку ищут новые варианты.

«Срок аренды Макаренко закончился, и он возвращается в «Андерлехт», контракт с которым заканчивается через год. Да, Евгений хорошо проявил себя в «Кортрейке», но есть ощущение, что он может играть в более сильной команде. Когда игрок вернется из отпуска, мы встретимся с представителями «Андерлехта», чтобы понимать позицию клуба и, возможно, рассматривать варианты».

Сообщалось, что «Андерлехт» не рассчитывает на украинца в новом сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Макаренко Андерлехт Кортрейк

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