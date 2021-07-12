«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
Макаренко вряд ли вернется в «Кортрейк»
Полузащитник также не останется в «Андерлехте»
15:47
Фото: УАФ
Полузащитник «Андерлхета» Евгений Макаренко сменит клуб летом.
Как сообщил его агент Сергей Серебрянников хавбеку ищут новые варианты.
«Срок аренды Макаренко закончился, и он возвращается в «Андерлехт», контракт с которым заканчивается через год. Да, Евгений хорошо проявил себя в «Кортрейке», но есть ощущение, что он может играть в более сильной команде. Когда игрок вернется из отпуска, мы встретимся с представителями «Андерлехта», чтобы понимать позицию клуба и, возможно, рассматривать варианты».
Сообщалось, что «Андерлехт» не рассчитывает на украинца в новом сезоне.
Комментарии 0