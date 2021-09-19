«Ворскла» уверенно обыграла «Минай»
Максимов думал, что «Ворскла» упустит победу в матче с «Минаем»
Главный тренер полтавчан считает, что его команде не хватает концентрации
19 сентября 20:44
Фото: facebook.com/fcvorskla
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче восьмого тура УПЛ:
Мы всегда играем неплохо, но не можем выиграть. То ведем с «Десной» 2:0 и играем вничью, то еще какие-то моменты. По ходу выигрываем, но в конце отдаем победы. Не знаю, концентрация – чего-то не хватает. Когда при 1:0 Степанюк попал в перекладину, я посмотрел на помощника и сказал: «Ну опять». Лучше б этого момента не было, потому что их нужно реализовывать.
Челядин поменял Якубу сегодня. Довольны его игрой?
Это немного не его позиция. Якубу немножко ошибся в прошлой игре – в психологическом плане был не готов, мы ему дали отдохнуть.
Заявка на матч была неполной. Потеря Тилля существенная?
Да, он – голова команды, которая ведет всю игру, может придержать, острый пас дать. Он травмировался – 3 игры сыграл за сборную, вышел с «Десной» и на тренировке заднюю дернул. Не хотели им рисковать.
К вам подошел Селезнев – за не назначенный пенальти говорил?
Нет, сказал, что ему не дали доиграть, чтобы гол забить. Он же на рекорд идет, никак не может... Но играл сегодня – в порядке. Говорит, что мы его не брали – для нас уже сильно старый. Мы молодежи стараемся доверять.
Чувствовалась ли поддержка болельщиков?
Мы играем, стараемся... С «КуПС» тоже много пришло, но не получилось. Проходили бы дальше – болельщиков больше было бы.
В турнирной таблице «Ворскла» поднялась на пятое место.
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