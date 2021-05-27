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Максимов: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»

Наставник «Ворсклы» – о лучшем бомбардире УПЛ сезона-2020/21
Футбол Украинская Премьер-лига
18:21
Максимов: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»
Юрий Максимов / Фото - footboom
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мнением по поводу отсутствия лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона Владислава Кулача в расширенном списке сборной Украины на Евро-2020.

«Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из «Ворсклы» это был бы мощнейший стимул».


Ранее стало известно, что «Ворскла» намерен сохранить Кулача.
Источник: sport.ua Владимир Кириченко
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Теги

Юрий Максимов Ворскла Владислав Кулач

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