Максимов: «Всегда приятно выходить в еврокубки»
Максимов: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»
Наставник «Ворсклы» – о лучшем бомбардире УПЛ сезона-2020/21
Юрий Максимов / Фото - footboomГлавный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мнением по поводу отсутствия лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона Владислава Кулача в расширенном списке сборной Украины на Евро-2020.
«Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из «Ворсклы» это был бы мощнейший стимул».
Ранее стало известно, что «Ворскла» намерен сохранить Кулача.
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