Упущенная победа «Ворсклы» в Лиге конференций и старт украинцев на Играх-2020. Главные новости за 22 июля
Максимов: «Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу»
«Ворскла» упустила победу над КуПСом
11:24
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал пресс-службе клуба ничью с КуПСом (2:2) в первом матче квалификации Лиги конференций.
Поделитесь эмоциями от игры.
«Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу».
Чем удивил соперник?
«КуПС хорошо контролировал мяч, комбинационная команда».
Повлияли как-то на игру погодные условия?
«Погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был».
Ответная игра пройдет через неделю в Полтаве.
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