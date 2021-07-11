Скандальный игрок «Шахтера» перейдет в «Ворсклу»
Максимов: «Планируем пригласить Вакулу»
Полузащитник может оказаться в «Ворскле»
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил, что клуб хочет подписать полузащитника «Шахтера» Владислава Вакулу.
«Мы планируем пригласить из «Шахтера» Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде.
Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление».
В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл два матча за «Шахтер». В январе он перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван.
Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль. Сообщалось, что он вернулся в «Мариуполь», но клуб опроверг эту информацию.
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