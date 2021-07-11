Максимов: «Планируем пригласить Вакулу»

Полузащитник может оказаться в «Ворскле»

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил, что клуб хочет подписать полузащитника «Шахтера» Владислава Вакулу.

«Мы планируем пригласить из «Шахтера» Владислава Вакулу. Скорее всего, это будет аренда. У нас есть интерес к этому футболисту. Хочу видеть его в своей команде. Возможно, появятся еще новички. Мы тщательно ищем и подбираем усиление».

В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл два матча за «Шахтер». В январе он перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван.

Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль. Сообщалось, что он вернулся в «Мариуполь», но клуб опроверг эту информацию.