Максимов: «Приглашаем в «Ворсклу», но игроки идут на большие деньги в низшие лиги»

Юрий Максимов / Фото: facebook.com/fcvorskla

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов в интервью программе «Футбольный формат» рассказал о трансферной компании полтавского клуба:



И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся.