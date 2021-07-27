Бывший игрок сборной Украины: «Довбык указал на ошибки в защите «Ворсклы» перед матчем с «КуПСом»
Максимов: «Приглашаем в «Ворсклу», но игроки идут на большие деньги в низшие лиги»
Наставник признался, что футболисты выбирают «Металлист» и «Кривбасс» вместо полтавского клуба
Юрий Максимов / Фото: facebook.com/fcvorskla
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов в интервью программе «Футбольный формат» рассказал о трансферной компании полтавского клуба:
Задачи ставит руководство, а мы хотим их воплотить в жизнь. Не всегда может получиться. Были моменты, мы с удовольствием хотим пригласить, но он идет в «Металлист» или «Кривбасс», потому что там больше дают. Так и говорят: пойдем на класс ниже, но там больше дают. Три года контракт и совсем другие зарплаты.
И что мы можем сделать? Ничего. Мы только разводим руками, желаем удачи – и все. У нас много сорвалось. Не получается. Все, что в наших силах, мы стараемся.
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».
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