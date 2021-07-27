Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»

Дебюты «Металлиста-1925» и «Черноморца» в лиге сильнейших

Послесловие

Фото: shakhtar.com

Что, уже? Так и есть, в Украине почти завершился стартовый тур Премьер лиги сезона 2021/22.

Этот чемпионат уже стал уникальным, ведь вылетевшая команда по итогам прошлого сезона продолжит играть в УПЛ, а вот «Олимпик» оказался в Первой лиге. Впрочем, «Минай» свой матч с «Динамо» проведет в другой день, ну а без них сезон начали остальные команды.

Открыл сезон матч между «Львовом» и «Мариуполем».

Фото: ФК Мариуполь

Азовцы лучше начали матч и быстро вышли вперед благодаря голу. «Львов» быстро пришел в себя и мог сравнивать, носвои моменты не реализовали. Хотяпозже исправился и сделал голевую передачу на, который головой отправил мяч в ворота.

Очень понравились в матче бразильцы «Львова», а Эрнест и вовсе может стать лидером команды, если будет и дальше играть так, как играл против «Мариуполя». Более того, сообщалось, что во «Львове» вспышка COVID-19 и, якобы, бразильцы завезли вирус в команду. Удивительно, ведь именно бразильцы и выделялись в матче.

Победить ни одной из команд не удалось, хотя моменты были. Но для первой игры сезона матч получился очень добротным.

«Львов» – «Мариуполь» 1:1

: Ременяк, 32 – Кулаков, 8

Следующий день открыл матч в Луцке между «Вересом» и «Колосом».

Фото: ФК Верес

Игра вышла типичной классикой для УПЛ. Желания было много, но комбинаций почти нет. Хотяприятно удивил в матче и большую часть встречи контролировал игру.

Поединок запомнился, пожалуй, лишь ударом через себя от Пасича и сэйвом Волынца, который не позволил шедевру случиться. К слову, именно вратарь гостей во втором тайме стал героем команды, ведь Сергийчук мог забивать, если бы не Волынец.

Свой шанс также имел и «Колос». Мяч чудом не залетел в ворота после навеса Диего Кариоки. Удивительно, как никто не смог внести мяч в ворота, хотя шанс имели сразу два игрока гостей.

«Верес» очень достойно смотрелся на фоне участника еврокубков и даже мог победить, но голов зрители так и не увидели. Следующая игра у хозяев против «Динамо», а вот «Колос» и дальше продолжит входить в сезон игрой против «Металлиста-1925».

«Верес» – «Колос» 0:0

«Шахтер», который существенно обновился летом, играл против не менее обновленного «Ингульца».

Фото: shakhtar.com

Дебют итальянского тренерского штаба «горняков» ждали многие, ведь было интересно посмотреть, что поменялось в команде после португальцев. Вышло пока не прям «вау».

Каких-то новшеств в игре «горняков» мы не увидели. Типичный для команды контроль мяча остался, хотя передач между игроками стало больше, но вряд ли это можно записать в актив, если многие из них вокруг штрафной.

Больше всех понравились Соломон и новичок Педриньо. Первый разрывал свой фланг и нес главную опасность для соперника. Второй также смещался с фланга, но реже, однако хорошо играл в подыгрыше.

Именно Манор создал первый гол, обыграв соперника и прострелив на Траоре, который внес мяч в ворота. Почти сразу же «Горняки» соорудили второй гол. Степаненко забросил мяч в штрафную и Патрик сделал счет 2:0. Очень хотел забить Соломон, но точности в тот день ему не хватало. Дважды «Ингулец» спасла штанга.

В защите к «Шахтеру» вопросы остаются. «Ингулец» забил в одной и своих немногочисленных атак, а в первом тайме простую ошибку допустил Мативенко, которая благодаря Трубину не стала голом. Марлон матч провел не слишком уверенно и пока не кажется, что он решит проблемы «горняков» в задней линии. Работы у «Шахтера» еще много.

«Ингулец» же, который также обновился летом, мало что показал в матче. Лишь следующие игры покажут, на что способна команда Сергея Лавриненко. В прошлом сезоне «Ингулец» показал себя неуступчивой командой, посмотрим, как будет в этом году.

«Шахтер» – «Ингулец» 2:1

Голы: Траоре, 12, Патрик, 34 – Стефен, 81

Дебютировал в УПЛ и «Металлист-1925». Играли харьковчане в матче с прошлогодним дебютантом – «Рухом».

Фото: Металлист 1925

Начали встречу лучше именно хозяева и быстро вышли вперед.воспользовался ошибкой Бандуры и закатил мяч в ворота. Атаки харьковчан продолжились и вылилось это в красивый голот штанги.

Лишь после второго гола «Рух» проснулся и начал что-то показывать на поле. Правда, это были лишь полумоменты. Надежду команде дал Кузык, забивший головой в начале второго тайма. Обязан был сравнивать счет Дидык, пробивший головой с линии вратарской выше ворот.

У «Металлиста» очень хотел забить Савин. Правда, самому активному игроку матча отличиться не удалось. Бил он с метров 40 в первом тайме, а во второй половине у Антона не получился удар с левой ноги.

Примечательный факт – Савин сыграл в УПЛ впервые с октября 2010-го. Тогда он выступал за «Металлург» Донецк. После этого поиграл он в Первой, Второй лигах Украины и даже в чемпионате Армении.

«Металлист-1925» – «Рух» 2:1

Голы: Батюшин, 8, Крыскив, 35 – Кузык, 50

Свой матч также провели «Заря» и «Александрия».

Фото: fco.com.ua

Обе команды очень многое потеряли за лето. Луганский клуб лишился многих лидеров, но трансферная политикаэто отдельная тема. «Александрия» и вовсе глобально перестроилась, начиная от владельца и заканчивая игроками. Клуб также покинули многие лидеры.

Сразу бросилась в глаза форма «Зари». Давно уже у луганчан мы не видели красной экипировке, хотя на эмблеме клуба красный цвет присутствует. Правда, форма не передала красоту игры на поле.

Начали луганчане здоров, но атаки проводили не очень уверенно. Свои моменты упустили Шахаб и Булеца. «Александрии» понадобилось минут 20, чтобы приспособиться к сопернику, после чего моменты появились и у них. Удар Устименко блокировал Вернидуб, а к концу тайма Калюжный протащил мяч метров 30 и пальнул в дальний угол. Шевченко команду не спас.

На второй тайм «Заря» должна была выходить более мотивированной, но вместо этого, «Александрия» чудом не забила еще дважды. Шевченко ошибся на выходе и Третьяков отдавал уже практически на пустые ворота пас на Одарюка, который банально не попал по мячу. Опасный удар со штрафного от Третьякова в красивом прыжке отбил Шевченко. А в конце встречи выход один на один не реализовал аргентинец Спинелли.

«Александрия» серьезно удивила и прекрасно подготовилась к сопернику, найдя слабые стороны луганчан. Очень часто не успевали защитники за соперником и лишь чудом «Заря» избежала разгрома. Впрочем, команда Скрипника и в прошлом сезоне невнятно стартовала, но потом нашла свою игру.

Чего ждать от «Александрии» пока сказать сложно, хотя этот матч внушает оптимизм в команду. Стоит отметить, что и мало кто из игроков выпадал из игры. Заслуженная победа команды Юрия Гуры.

«Заря» – «Александрия» 0:1

Гол: Калюжный, 40

Параллельно свой первый матч в сезоне проводил «Черноморец», который играл против «Десны».

Фото: ФК Десна

Одесский клуб выбрал путь арендованных футболистов, большинство которых – из «Динамо». Даже тренера взяли из молодежки киевлян.

«Десна», похоже, получила нагоняй от руководства за провал в прошлом сезоне и невыход в еврокубки. Ходили даже слухи, что клуб снимется с УПЛ, но быстро черниговцы этот вопрос закрыли. Громких подписаний не было, а вот пара игроков ушли.

Тем не менее, на стартовый матч тура это не повлияло. «Десна» показала себя командой, которая на порядок выше классом и соперника почти не заметила. Конечно, большую роль в результате сыграло удаление у одесситов, но и до него хозяева вели игру и гол был лишь вопросом времени.

Получилось, что Билошевский оставил команду в меньшинстве еще в первом тайме, а «Десна» взялась за дело уже во второй половине. Дубль бывшей команде оформил Владислав Калитвинцев. Оба мяча получились у хавбека на загляденье. К слову, подачи с фланга в штрафную очень хорошо получались у «Десны». Таким образом были забиты два мяча. Завийский также оказался никем не прикрытый в штрафной и легко сделал счет разгромным.

В итоге, легкие три очка для «Десны» и разгромное поражения для «Черноморца». Матч, который не ответил на многие вопросы о перспективах обеих коллективов в этом сезоне. Выводы сделаем через несколько туров.

«Десна» – «Черноморец» 3:0

Голы: Калитвинцев, 52, 56, Завийский, 80

Центральный матч тура прошел в понедельник в Полтаве между «Ворсклой» и «Днепром-1». Для обеих команд этот сезон – шанс побороться за бронзу, ведь усилились серьезно оба коллектива.

Фото: ФК Ворскла

лучше была готова к старту иоткрыл счет красивым ударом. Выделим у полтавчан, который был активен на протяжении всей встречи. Дальним ударом пробовал забить и, но попал в штангу. Выровнял игрук средине тайма и сразу же мог ответить голом.должен был вносить мяч в сетку, носпас команду.

Второй тайм больше запомнился судейством, чем игрой. Арбитр Юрий Иванов вначале удалил капитана гостей Логинова. Однако «Днепр-1» быстро сравнял счет. Прессинг заставил ошибиться хозяев у своих ворот и Довбик получил мяч и сильно пробил, оставив не у дел Ризныка.

Позже вновь на первый план вышел рефери. Сваток забил в свои ворота, но перед этим Степанюк, который и можно сказать сделал голевой пас, забежал в офсайд. Гол арбитр засчитал. Почти сразу же Довбик оформил дубль, но и он был откровенном офсайде, чего к удивлению, не заметил боковой арбитр. А ведь перед сезоном судьям существенно увеличили оклады. Первый же тур показал всю классику УПЛ последних лет и главную проблему футбола – откровенно слабое судейство. Прошлый сезон показал, что даже VAR иногда не исправляет эту ситуацию. К слову, VAR в первом туре не использовался ни в одной встрече.

Дожать в большинстве «Ворскла» соперника не смогла, экономя силы на ответную игру в Лиге конференций, а «Днепр-1» увез одно очко в тяжелом матче.

«Ворскла» – «Днепр-1» 2:2

: Степанюк, 7, Сваток, 67 (АГ) – Довбик, 59, 72

Турнирная таблица без одного матча: