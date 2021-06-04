Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»

Руслан Малиновский / Фото: FootBoom

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением о прогрессе хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского. Его слова приводит TuttoSport.

Даже когда Иличич оставался немного в тени, Руслан был хорош в формировании и создании пространства для себя.

Считаю, сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть. Он может стать десяткой (позиция атакующего полузащитника – прим.) во всех планах или остаться хорошим футболистом. У него есть технические и физические свойства для этого. Это парень, который предлагает на поле больше гарантий, чем год назад.

Он показал хороший период, в финале Кубка сыграл отличный матч, а Евро может стать хорошей возможностью, важной демонстрацией. Ему будут уделять много внимания, потому что он должен подтвердить свою игру. Он должен прожить это с большой ответственностью»