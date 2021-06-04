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Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»

Ассистент Шевченко заявил, что украинцу стоит определиться с ролью на поле
Футбол Сборная Украины
10:44
Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»
Руслан Малиновский / Фото: FootBoom

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением о прогрессе хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского. Его слова приводит TuttoSport.

«Качества, которые Малиновский показал в «Аталанте», мы уже знали. Я был уверен, что он покажет много хорошего в клубе. Я ожидал этого взрыва. Возможно, в прошлом сезоне ему не хватало той стабильности, которую он теперь нашел благодаря доверию клуба и уходу Гомеса.

Даже когда Иличич оставался немного в тени, Руслан был хорош в формировании и создании пространства для себя.

Считаю, сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть. Он может стать десяткой (позиция атакующего полузащитника – прим.) во всех планах или остаться хорошим футболистом. У него есть технические и физические свойства для этого. Это парень, который предлагает на поле больше гарантий, чем год назад.

Он показал хороший период, в финале Кубка сыграл отличный матч, а Евро может стать хорошей возможностью, важной демонстрацией. Ему будут уделять много внимания, потому что он должен подтвердить свою игру. Он должен прожить это с большой ответственностью»


Напомним, вчера Малиновский со сборной Украины победил Северную Ирландию (1:0).

Петр Приходько
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Руслан Малиновский

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