Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера поделился мнением о прогрессе хавбека «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского. Его слова приводит TuttoSport.
«Качества, которые Малиновский показал в «Аталанте», мы уже знали. Я был уверен, что он покажет много хорошего в клубе. Я ожидал этого взрыва. Возможно, в прошлом сезоне ему не хватало той стабильности, которую он теперь нашел благодаря доверию клуба и уходу Гомеса.
Даже когда Иличич оставался немного в тени, Руслан был хорош в формировании и создании пространства для себя.
Считаю, сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть. Он может стать десяткой (позиция атакующего полузащитника – прим.) во всех планах или остаться хорошим футболистом. У него есть технические и физические свойства для этого. Это парень, который предлагает на поле больше гарантий, чем год назад.
Он показал хороший период, в финале Кубка сыграл отличный матч, а Евро может стать хорошей возможностью, важной демонстрацией. Ему будут уделять много внимания, потому что он должен подтвердить свою игру. Он должен прожить это с большой ответственностью»
Напомним, вчера Малиновский со сборной Украины победил Северную Ирландию (1:0).
Комментарии 0