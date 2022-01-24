Мальдини сообщил, что «Милан» никого не подпишет зимой

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Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Football Italia, что клуб вряд ли подпишет кого-то из новичков в январе.

На приобретение Влаховича в январе у нас денег точно нет, да и на кого-то подешевле. Да, порой нам чего-то не хватает, но мы все равно почти на вершине таблицы, и я считаю, что состав у нас достаточно глубокий для того, чтобы без усиления бороться за титул. Таково мнение спортивного департамента – независимо от финансового положения.

Что касается Тео Эрнандеса, мы обсуждаем детали контракта, так что в целом мы практически договорились».