«Милан» и «Ювентус» сыграли в осторожный футбол и не выявили победителя
Мальдини сообщил, что «Милан» никого не подпишет зимой
Команда идет 2-й в таблице Серии А
08:50
Фото: Sky Sports
Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Football Italia, что клуб вряд ли подпишет кого-то из новичков в январе.
«Это важный матч потому, что играют «Милан» и «Ювентус», но также и потому, что мы хотим держаться поближе к «Интеру» и сохранять место в зоне Лиги чемпионов, держа «Юве» позади.
На приобретение Влаховича в январе у нас денег точно нет, да и на кого-то подешевле. Да, порой нам чего-то не хватает, но мы все равно почти на вершине таблицы, и я считаю, что состав у нас достаточно глубокий для того, чтобы без усиления бороться за титул. Таково мнение спортивного департамента – независимо от финансового положения.
Что касается Тео Эрнандеса, мы обсуждаем детали контракта, так что в целом мы практически договорились».
«Милан» накануне сыграл вничью с «Ювентусом».
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