Малиновский – автор лучшего гола «Аталанты» в декабре

Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал автором лучшего гола команды в декабре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики отметили точный удар украинца в 16-м туре Серии А. Тогда подопечные Джан Пьеро Гасперини переиграли «Наполи» (3:2).

