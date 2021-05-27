Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Малиновский – единственный украинский игрок, чья стоимость достигла 30 миллионов евро

Зинченко подорожал на пять млн и сравнялся с Цыганковым
Футбол Сборная Украины
15:48
Малиновский – единственный украинский игрок, чья стоимость достигла 30 миллионов евро
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости украинских игроков. Лучшим стал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

Хавбек – единственный отечественный футболист, чья цена на рынке достигла отметки в 30 млн евро. Ценник на него прибавил сразу 9 млн.

Второе и третье места делят Виктор Цыганков и Александр Зинченко. У них по 25 млн. Далее идет Виталий Миколенко с ценником в 17 млн. Пятерку замыкает Роман Яремчук со стоимостью в 15 млн.

Помимо Малиновского наиболее «спрогрессировал» Зинченко, прибавив к цене 5 млн. Следом идут Николай Шапаренко (+3 млн), Миколенко (+2 млн), Яремчук (+2 млн) и Илья Забарный (+2 млн).

Ранее Малиновский попал в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Малиновский Александр Зинченко Виктор Цыганков Виталий Миколенко Роман Яремчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Футбол Украинские легионеры
25 мая 16:54
Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta
Малиновский – в команде сезона Серии А по версии портала Opta
Футбол Серия А (Италия)
24 мая 12:22
«Скучал по тебе, дорогой». Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ
«Скучал по тебе, дорогой». Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 мая 08:23
Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А
Тема дня Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А
Футбол Серия А (Италия)
24 мая 07:15
Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом
Зинченко получил чемпионские бутсы с украинским флагом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 мая 12:39
Генеральный директор Серии А: «Игра Малиновского украшает чемпионат Италии»
Генеральный директор Серии А: «Игра Малиновского украшает чемпионат Италии»
Футбол Серия А (Италия)
23 мая 08:54

Новости: Футбол

«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
Премьер-Лига (Англия)
17:56
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Украинские легионеры
17:40
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Аналитика
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Сборная Украины
17:32
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Серия А (Италия)
17:32
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига
17:29
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Украинская Премьер-лига
17:23
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Премьер-Лига (Англия)
17:22
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Серия А (Италия)
17:14
Томори останется в «Милане»
Томори останется в «Милане»
Серия А (Италия)
17:08
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости