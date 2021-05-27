Малиновский – единственный украинский игрок, чья стоимость достигла 30 миллионов евро

Зинченко подорожал на пять млн и сравнялся с Цыганковым

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости украинских игроков. Лучшим стал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

Хавбек – единственный отечественный футболист, чья цена на рынке достигла отметки в 30 млн евро. Ценник на него прибавил сразу 9 млн.

Второе и третье места делят Виктор Цыганков и Александр Зинченко. У них по 25 млн. Далее идет Виталий Миколенко с ценником в 17 млн. Пятерку замыкает Роман Яремчук со стоимостью в 15 млн.

Помимо Малиновского наиболее «спрогрессировал» Зинченко, прибавив к цене 5 млн. Следом идут Николай Шапаренко (+3 млн), Миколенко (+2 млн), Яремчук (+2 млн) и Илья Забарный (+2 млн).