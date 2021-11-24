Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче Лиги чемпионов

Авторитетный портал поставил украинцу высокую оценку

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Известный статистический портал WhoScored выставил футболистам «Аталанты» и «Янг Бойз» оценки за матч группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшим игроком «богини» был признан украинский хавбек Руслан Малиновский, который получил 7,8 баллов. Полузащитник не отметился результативными действиями, зато трижды угрожал воротам соперника и создал три голевых момента для партнеров.

Самым же полезным игроком на поле назвали форварда швейцарцев Джордана Сибачо, забившего первый мяч своей команды.

Игра закончилась результативной ничьей, а судьба бергамасков в этом сезоне Лиги чемпионов решится в последнем туре, где они будут играть с прямыми конкурентами за выход в плей-офф – «Вильярреалом».

Украинская диаспора в АПЛ увеличится? Английскому гранду советуют подписать Малиновского.