Малиновский: «Моя настоящая жизнь в сборной Украины началась после того, как команду возглавил Шевченко»

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свои выступления в национальной команде.

Первый визит в сборную нынешнего образца запомнил надолго. Там было несколько новичков, и Шевченко сказал, что нам нужно спеть. Говорю ему: «Николаевич, я же не дебютант, уже был в сборной». А он отвечает: «У меня ты еще не был». Пришлось выступать. Концерт получился знатный, и мне сразу стало понятно, что тут отличная атмосфера. Не было сомнений и в том, что идет профессиональная работа – с таким-то тренерским штабом. В общем, первые впечатления были самые положительные. После первой же тренировки».