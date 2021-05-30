Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»
Малиновский: «Моя настоящая жизнь в сборной Украины началась после того, как команду возглавил Шевченко»
Полузащитник заиграл при новом тренере
14:36
Руслан Малиновский / Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свои выступления в национальной команде.
«Моя настоящая жизнь в составе сборной Украины, можно сказать, началась уже после того, как команду возглавил Андрей Шевченко. Хотя я, конечно же, благодарен и предыдущему тренерскому штабу, который обращал на меня внимание, вызывал и предоставил возможность дебютировать. Но там я был запасным, а тут пришло время играть. И пока, надо признаться, это очень крутое время.
Первый визит в сборную нынешнего образца запомнил надолго. Там было несколько новичков, и Шевченко сказал, что нам нужно спеть. Говорю ему: «Николаевич, я же не дебютант, уже был в сборной». А он отвечает: «У меня ты еще не был». Пришлось выступать. Концерт получился знатный, и мне сразу стало понятно, что тут отличная атмосфера. Не было сомнений и в том, что идет профессиональная работа – с таким-то тренерским штабом. В общем, первые впечатления были самые положительные. После первой же тренировки».
Ранее цена на Малиновского обновилась, теперь полузащитник «Аталанты» стоит 30 миллионов евро.