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Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А

Ранее украинец был успешно прооперирован
Футбол Серия А (Италия)
18:59
Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

Пресс-служба итальянской Серии А в среду, 14 июля, опубликовала календарь соревнований на сезон-21/22. Первый тур состоится 22 августа.

В этот же день «Аталанта» проведет выездной матч против «Торино». Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский может успеть восстановиться к поединку.

6 июля украинец успешно перенес операцию по удалению грыжи. Известно, что восстановление игрока займет около 45 дней. То есть, его возвращение ожидается к 20 августа.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро.

Сергей Стаднюк
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Руслан Малиновский Аталанта травмы

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