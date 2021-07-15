Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А

Ранее украинец был успешно прооперирован

Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

Пресс-служба итальянской Серии А в среду, 14 июля, опубликовала календарь соревнований на сезон-21/22. Первый тур состоится 22 августа.

В этот же день «Аталанта» проведет выездной матч против «Торино». Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский может успеть восстановиться к поединку.

6 июля украинец успешно перенес операцию по удалению грыжи. Известно, что восстановление игрока займет около 45 дней. То есть, его возвращение ожидается к 20 августа.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро.