Малиновский не помог «Аталанте» отыграться в противостоянии «Реалом»

«Сливочные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото - UEFA

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле переиграл «Аталанту».

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. И только ошибка Спортьелло помогла «сливочным» открыть счет. Голкипер выбил мяч на соперников. Модрич ворвался в штрафную и отдал результативную передачу на Бензема.

Еще до перерыва опасный удар издали нанес украинец Руслан Малиновский. Однако мяч после выстрела хавбека выкрутился в сторону от ворот.

Вторую половину встречи куда активнее начали хозяева. Отличный сольный проход совершил Винисиус Жуниор, однако настолько же удачно пробить бразильцу не удалось.

Правда, «сливочные» все удвоили преимущество в счете. В середине второй 45-минутки пенальти реализовал Рамос.

Несколько раз Малиновский выводил Сапату на ударную позицию. Но колумбиец не реализовал свои моменты.

Бергамаски таки оформили гол престижа. Со штрафного забил Муриэль. Однако почти сразу Асенсио похоронил призрачные надежды соперника отыграться.

«Реал» вышел в четвертьфинал турнира и узнает своего соперника в следующей стадии турнира после жеребьевки.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

«Реал» – «Аталанта» 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 84 – Муриэль, 83

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Родриго, 69), Бензема.

«Аталанта»: Спортьелло, Гозенс (Иличич, 57), Толои (Паломино, 61), Гимшити, Мэле, Малиновский, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), де Рон, Ромеро, Муриэль (Миранчук, 84).

Предупреждения: Вальверде, Начо, Кроос – Толои