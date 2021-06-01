Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» интерес к себе со стороны «Интера».

Я не задумывался о возможном переходе в АПЛ, главное было – завершить хорошо чемпионат, подготовиться к Евро. И сейчас самое главное – это хорошо сыграть на чемпионате Европы.

Мог бы стать чемпионом Италии в составе «Интера»? Не согласен, не было никакой конкретики. Скауты ведут многих футболистов, но ко мне никто не обращался и никто не общался по контрактным вопросам. Ничего не было.

После одного матча главный тренер «Интера» Антонио Конте мне сказал, что хорошая игра и все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было.