«Аталанта» после замены Малиновского упустила победу
Малиновский признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Удинезе»
Украинец забил единственный мяч своей команды
17:00
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
«Аталанта» сыграла вничью в матче девятого тура итальянской Серии А против «Удинезе» (1:1). Полузащитник Руслан Малиновский забил единственный мяч команды.
Статистический портал WhoScored наградил украинца 7.6 баллами за 86 минут на поле. Это лучшая оценка среди всех игроков встречи. Ближайший преследователь – одноклубник Марио Пашалич (7,2).
Приложился от души. Видео красивейшего гола Малиновского в ворота «Удинезе».
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