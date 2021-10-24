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Малиновский признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Удинезе»

Украинец забил единственный мяч своей команды
Футбол Серия А (Италия)
17:00
Малиновский признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Удинезе»
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

«Аталанта» сыграла вничью в матче девятого тура итальянской Серии А против «Удинезе» (1:1). Полузащитник Руслан Малиновский забил единственный мяч команды.

Статистический портал WhoScored наградил украинца 7.6 баллами за 86 минут на поле. Это лучшая оценка среди всех игроков встречи. Ближайший преследователь – одноклубник Марио Пашалич (7,2).

Приложился от души. Видео красивейшего гола Малиновского в ворота «Удинезе».

Сергей Стаднюк
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