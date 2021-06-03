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Малиновский: «Проделали хорошую работу в первые дни сбора»
Полузащитник – о подготовке к Евро-2020
Руслан Малиновский / фото - iSport
Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу со сборной Северной Ирландии:
«Проделали хорошую работу в первые дни сбора после выходных. Первый день был относительно легкий, но потом были две плотные тренировки на «Металлисте». Отработали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.
Были неплохие нагрузки, они чередовались с легкой тренировкой. Думаю, тренерский штаб специально так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии».
Матч сборной Украины со сборной Северной Ирландии состоится сегодня в 21:00 на Днепр-Арене.
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