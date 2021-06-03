Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Малиновский: «Проделали хорошую работу в первые дни сбора»

Полузащитник – о подготовке к Евро-2020
Евро Сборные
10:05
Малиновский: «Проделали хорошую работу в первые дни сбора»
Руслан Малиновский / фото - iSport

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу со сборной Северной Ирландии:

«Проделали хорошую работу в первые дни сбора после выходных. Первый день был относительно легкий, но потом были две плотные тренировки на «Металлисте». Отработали некоторые моменты, которые будем использовать в игре с Северной Ирландией.

Были неплохие нагрузки, они чередовались с легкой тренировкой. Думаю, тренерский штаб специально так распределил работу, чтобы мы подошли к игре в хорошем состоянии».

Матч сборной Украины со сборной Северной Ирландии состоится сегодня в 21:00 на Днепр-Арене.

Посмотреть прямую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Малиновский Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гол Малиновского – один из лучших в «Аталанте» за май
Гол Малиновского – один из лучших в «Аталанте» за май
Футбол Серия А (Италия)
07:10
«Вперед, Малина!» «Аталанта» пожелала удачи Малиновскому и сборной Украины на Евро-2020
«Вперед, Малина!» «Аталанта» пожелала удачи Малиновскому и сборной Украины на Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
2 июня 14:11
Малиновский: «Играл хорошо и не очень, но Гасперини верил в меня»
Малиновский: «Играл хорошо и не очень, но Гасперини верил в меня»
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 22:34
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 20:02
Малиновский: «Даже не задумывался о том, чтобы покинуть «Аталанту»
Малиновский: «Даже не задумывался о том, чтобы покинуть «Аталанту»
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 18:56
Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей
Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 17:07

Новости: Футбол

Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Премьер-Лига (Англия)
11:14
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Сборные
11:05
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Сборные
10:55
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Украинская Премьер-лига
10:50
Бэйл может остаться в «Реале»
Бэйл может остаться в «Реале»
Примерa (Испания)
10:40
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Сборные
10:33
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Сборная Украины
10:27
Трент рискует пропустить Евро
Трент рискует пропустить Евро
Сборные
10:20
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Лига чемпионов UEFA
10:15
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости