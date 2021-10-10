Малиновский – об игре против Роналду: «Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна»
Малиновский рассказал, в каком случае не будет рад голу в ворота МЮ
Свой первый гол за «Аталанту» хавбек забил в ворота команды из Манчестера
10 октября 21:34
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился с L’Eco di Bergamo ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против «Манчестер Юнайтед».
В Манчестере, но против «Сити», ты забил свой первый гол за «Аталанту».
«Да, но в этот раз я бы предпочел не забивать, а брать очки. Я думаю не только о голах и голевых передачах: цель – помочь команде и добиться результата.
Не буду счастлив, если я отмечусь голом и мы проиграем».
Бергамаски сыграют с англичанами в Манчестере 20 октября.
Ранее Малиновский рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду.
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