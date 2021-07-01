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Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»

Хавбек сборной Украины – о выходе в четвертьфинал Евро и встрече с Англией
Футбол Сборная Украины
16:00
Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о выходе команды в четвертьфинал Евро-2020 и встрече с Англией на этой стадии турнира. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру.

Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата. Да, Англия – фаворит нашего матча, поэтому не нее будет большее давление, чем на нас.

У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей – настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него особый шанс доказать, чего он стоит.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил, что тренерский штаб принял правильное решение не поставить в стартовый состав на Швецию Малиновского.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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