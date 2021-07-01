Малиновский: «Шевченко сказал, что не нужно считать, что мы уже чего-то добились»
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о выходе команды в четвертьфинал Евро-2020 и встрече с Англией на этой стадии турнира. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.
Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру.
Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата. Да, Англия – фаворит нашего матча, поэтому не нее будет большее давление, чем на нас.
У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей – настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него особый шанс доказать, чего он стоит.
Футбольный эксперт Виктор Леоненко заявил, что тренерский штаб принял правильное решение не поставить в стартовый состав на Швецию Малиновского.
Комментарии 0