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Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А

Полузащитник вписал свое имя в историю турнира
Футбол Серия А (Италия)
07:15
Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А
Тема дня
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.

На счету 28-летнего украинца 11 голевых передач по итогам сезона. Он обошел сразу четырех игроков – одноклубника Дювана Сапату, а также Генриха Мхитаряна, Петра Зелиньски и Родриго де Пауля. У них по 10 ассистов.

Малиновский – первый украинец в истории Серии А, кто стал лучшим ассистентом лиги. «Аталанта» финишировала третьей по итогам сезона.

Также на счету Руслана восемь забитых мячей.

Андрей Усмонов
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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