Малиновский выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Миланом»
Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А
Полузащитник вписал свое имя в историю турнира
07:15
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.
На счету 28-летнего украинца 11 голевых передач по итогам сезона. Он обошел сразу четырех игроков – одноклубника Дювана Сапату, а также Генриха Мхитаряна, Петра Зелиньски и Родриго де Пауля. У них по 10 ассистов.
Малиновский – первый украинец в истории Серии А, кто стал лучшим ассистентом лиги. «Аталанта» финишировала третьей по итогам сезона.
Также на счету Руслана восемь забитых мячей.