Лига Европы. «Аталанта» обыграла «Олимпиакос». Как это было
Малиновский сыграет с первых минут против «Олимпиакоса»
Матч «Аталанты» в Лиге Европы начнется в 22:00
17 февраля 21:20
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на стыковой матч с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.
Ecco la nostra formazione iniziale!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 17, 2022
Here's Atalanta line-up to take on @olympiacosfc!#AtalantaOlympiacos #UEL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/5qhBR33Xt9
Матч начнется в 22:00. Онлайн трансляция матча «Аталанта» – «Олимпиакос».
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