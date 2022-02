Малиновский сыграет с первых минут против «Олимпиакоса»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на стыковой матч с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.

Ecco la nostra formazione iniziale!

Here's Atalanta line-up to take on @olympiacosfc!#AtalantaOlympiacos #UEL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/5qhBR33Xt9