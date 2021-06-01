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Малиновский: «У меня нет обид на Луческу»

Хавбек играл в «Шахтере» под руководством тренера
Футбол Украинские легионеры
13:59
Малиновский: «У меня нет обид на Луческу»
Руслан Малиновский в Шахтере / Фото: Футбол 24

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» вспомнил период выступлений за «Шахтер».

«Никаких обид на Луческу нет. Я его понимаю прекрасно, на тот момент я просто не дотягивал до основного состава «Шахтера», там была очень сильная обойма.

Я благодарен «Шахтеру», я был в самой лучшей академии Украины, там шикарные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за «Шахтер» и могу говорить о нем только хорошее. Клуб мне очень многое дал».

Ранее Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с травмой.

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Шахтер Донецк

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