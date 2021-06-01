Малиновский: «У меня нет обид на Луческу»

Руслан Малиновский в Шахтере / Фото: Футбол 24

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» вспомнил период выступлений за «Шахтер».

Я благодарен «Шахтеру», я был в самой лучшей академии Украины, там шикарные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за «Шахтер» и могу говорить о нем только хорошее. Клуб мне очень многое дал».