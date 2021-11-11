Лучкевич: «Перед Боснией Петраков проверит Малиновского с болгарами»
Малиновский – в старте. Петраков почти обошелся без экспериментов с составом на Болгарию
Сборная Украины проведет товарищеский матч перед решающим поединком отбора на ЧМ-2022
18:30
Фото - УАФ
Сборная Украины в товарищеском матче примет Болгарию. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
И. о главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков определился с составом на игру. Отметим, за исключением Руслана Малиновского, пропускавшего прошлый сбор, Александра Зубкова и Артема Довбыка, в стартовом составе присутствуют игроки основной обоймы.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария.
Комментарии 0