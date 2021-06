Малиновский в третий раз подряд стал игроком месяца в «Аталанте»

Фото: Atalanta BC

«Аталанта» определила лучшего игрока по итогам мая.

Им стал полузащитник Руслан Малиновский. За прошлый месяц на счету украинца три гола и три ассиста в шести матчах.

Marzo | March

Aprile April

Maggio | May



È ancora #Malinovskyi il vostro Player of the Month! Complimenti Ruslan!!

Malina is your #AtalantaPOTM for the third straight month! Congratulations Ruslan!!



