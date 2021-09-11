Малиновский – в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»
Украинский хавбек Руслан Малиновский попал в заявку «Аталанты» на предстоящий матч третьего тура Серии А.
Сегодня, 11 сентября в 21:45 «богиня» сыграет с «Фиорентиной».
Украинец пока что не пропускал матчи своей команды в чемпионате, выйдя на поле в двух стартовых турах с «Болоньей» и «Торино». Правда хавбек пока не провел ни одной игры от свистка до свистка, так как в был заменен в обеих встречах.
Torna Duván, prima convocazione per Koopmeiners!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 10, 2021
Ecco i nostri convocati!
Duván #Zapata is back, first call-up for Teun #Koopmeiners!
Here's our squad list for #AtalantaFiorentina!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/cmYDXqsGoU
После возвращения из расположения сборной Украины Малиновский работал индивидуально, но накануне матча вернулся в общую группу.
Напомним, Вернидуб рассказал, как контролировал работу Малиновского над лишним весом в «Заре».