Малиновский – в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Украинский хавбек Руслан Малиновский попал в заявку «Аталанты» на предстоящий матч третьего тура Серии А.

Сегодня, 11 сентября в 21:45 «богиня» сыграет с «Фиорентиной».

Украинец пока что не пропускал матчи своей команды в чемпионате, выйдя на поле в двух стартовых турах с «Болоньей» и «Торино». Правда хавбек пока не провел ни одной игры от свистка до свистка, так как в был заменен в обеих встречах.

Torna Duván, prima convocazione per Koopmeiners!

Ecco i nostri convocati!



Duván #Zapata is back, first call-up for Teun #Koopmeiners!

Here's our squad list for #AtalantaFiorentina!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/cmYDXqsGoU