Малиновский – в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»

Недавно игрок приступил к занятиям в общей группе

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Украинский хавбек Руслан Малиновский попал в заявку «Аталанты» на предстоящий матч третьего тура Серии А.

Сегодня, 11 сентября в 21:45 «богиня» сыграет с «Фиорентиной».

Украинец пока что не пропускал матчи своей команды в чемпионате, выйдя на поле в двух стартовых турах с «Болоньей» и «Торино». Правда хавбек пока не провел ни одной игры от свистка до свистка, так как в был заменен в обеих встречах.

После возвращения из расположения сборной Украины Малиновский работал индивидуально, но накануне матча вернулся в общую группу.

Напомним, Вернидуб рассказал, как контролировал работу Малиновского над лишним весом в «Заре».