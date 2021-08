Малиновский – в заявке на стартовый матч «Аталанты» в Серии А

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

В первом туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде сыграет против «Торино». Матч состоится в субботу, 21 августа.

Пресс-служба бергамасков опубликовала заявку на данную игру. В ней нашлось месте для полузащитника Руслана Малиновского.

I nostri convocati per #TorinoAtalanta!

Here's our travelling squad!



Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo pic.twitter.com/li3K8fjNly