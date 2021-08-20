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Малиновский – в заявке на стартовый матч «Аталанты» в Серии А
Бергамаски на выезде сыграют против «Торино»
20:20
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
В первом туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде сыграет против «Торино». Матч состоится в субботу, 21 августа.
Пресс-служба бергамасков опубликовала заявку на данную игру. В ней нашлось месте для полузащитника Руслана Малиновского.
I nostri convocati per #TorinoAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 20, 2021
Here's our travelling squad!
Presented by @intesasanpaolo #GoAtalantaGo pic.twitter.com/li3K8fjNly
За игрой чемпионата Италии можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Торино» – «Аталанта» онлайн. Начало – в 21:45.
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