Малиновский – в заявке на стартовый матч «Аталанты» в Серии А

Бергамаски на выезде сыграют против «Торино»

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

В первом туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде сыграет против «Торино». Матч состоится в субботу, 21 августа.

Пресс-служба бергамасков опубликовала заявку на данную игру. В ней нашлось месте для полузащитника Руслана Малиновского.

За игрой чемпионата Италии можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Торино» – «Аталанта» онлайн. Начало – в 21:45.