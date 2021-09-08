Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты»

Полузащитник восстановился от повреждения

Фото: AFP

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся к тренировкам с командой.

Хавбек занимался в общей группе на последней тренировке. Он восстановился от повреждения, сообщает сайт клуба.

Напомним, Малиновского досрочно отпустили из расположения сборной Украины после отборочных матчей ЧМ-2022, после чего он провел одну тренировку в Италии по индивидуальной программе.

А вот два форварда команды Дюван Сапата и Луис Муриэль пока не восстановились.