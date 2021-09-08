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Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты»
Полузащитник восстановился от повреждения
08:45
Фото: AFP
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся к тренировкам с командой.
Хавбек занимался в общей группе на последней тренировке. Он восстановился от повреждения, сообщает сайт клуба.
Напомним, Малиновского досрочно отпустили из расположения сборной Украины после отборочных матчей ЧМ-2022, после чего он провел одну тренировку в Италии по индивидуальной программе.
А вот два форварда команды Дюван Сапата и Луис Муриэль пока не восстановились.
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