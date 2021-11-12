Малиновский: «Вопрос после матча с Болгарией – только в реализации»

Руслан Малиновский / Фото: Динамо Киев от Шурика

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире программы «Головна команда» высказался о ничьей с Болгарией (1:1).

– Как вам гол Степаненко?

– Прекрасный гол, с правой ноги забил. Спрашивали у Тараса, забивал ли он такие голы. Говорит, что забивал и более красивые – через себя. Для него это очень важный мяч, потому что он давно не забивал за сборную. Поздравляю его.

Ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали до матча, но болельщики получили удовольствие от игры. Хочу поблагодарить всех болельщиков в Одессе, потому что была хорошая атмосфера. Было прохладно, но люди пришли поддержать сборную. Если бы мы реализовали хотя бы 50% своих моментов, то мячей 5 могли бы забить этой команде. Мы смотрим вперед и готовимся к следующему матчу.

– Какие впечатления от возвращения в стартовый состав?

– Ничего не изменилось. Я всегда рад приезжать в сборную, это честь для каждого футболиста. У нас много качественных игроков, поэтому для каждого, кто приезжает в национальную команду, это как бонусы и мотивация.

– Что чувствуете перед матчем с Боснией?

– Мы еще посмотрим матч боснийцев с Финляндией. У нас очень много времени на подготовку. Мы можем эту команду обыграть. Главное – верить в себя и ехать в Боснию за победой

– Петраков поставил точку в этой нашумевшей истории с вами. Поставьте и вы.

– Мы с ним разговаривали на эту тему. Медиа неправильно приняли эту информацию, на самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали это обсуждать и давать информацию, чтобы продолжать и продолжать обсуждать. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на ЧМ, это самое главное. А индивидуальные вопросы уходят на второй план.