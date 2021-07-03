Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины
Малиновского беспокоила боль в приводящей мышце перед матчем с Англией
Без одного из своих лидеров сборная Украины не сумела ничего противопоставить команде Саутгейта
02:27
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии полузащитника Руслана Малиновского. Хавбек не смог помочь команде в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии (0:4). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
У Руслана травма, которая не позволила ему сыграть. Мы надеялись, что он восстановится за эти дни.
У него очень болит приводящая мышца. Сегодня утром он попробовал свои силы, но не попал даже в заявку.
Шевченко также прокомментировал свое будущее в сборной Украины.