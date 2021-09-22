Мама Роналду: «По телевизору говорили о «Ман Сити», но Криштиану сказал мне: «Не волнуйся, я буду в МЮ»

Португалец вернулся в команду, где он стал звездой

Фото: Instagram Долореш Авейру, мама Криштиану Роналду, высказалась о возвращении форварда в «Манчестер Юнайтед». Ее слова приводит Tuttosport. «По телевизору говорили о «Манчестер Сити», но Криштиану сказал мне: «Мама, не волнуйся о том, что они говорят, потому что я перехожу в «Манчестер Юнайтед». Когда я увидела заполненный стадион на матче с «Ньюкаслом», услышала, как 75 тысяч человек скандируют его имя, то испытала невероятные эмоции».

Ранее мама Роналду заявила, что хотела бы возвращения сына в «Спортинг».

Петр Приходько