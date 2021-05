Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси». Зинченко сыграет с первых минут

Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» и «Челси» огласили стартовые составы на матч финала Лиги чемпионов.

Александр Зинченко сыграет с первых минут.

Here we go



Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia



#UCLFinal

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/APXPDXtXTk