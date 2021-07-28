«Манчестер Сити» договорился о трансфере Грилиша

Гвардиола хочет заполучить 25-летнего хавбека

Джек Грилиш / Фото: Getty Images

Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Гвардиола намерен использовать Грилиша на месте Гюндогана, но хавбек чаще будет игроком ротации. Грилиш согласен на такие условия.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы», он выступает за основной состав с 2012-го года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет оставить Грилиша.