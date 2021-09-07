Вратарь «Манчестер Сити»: «Хотел бы играть в полузащите, на месте Де Брюйне»
«Манчестер Сити» может подписать игрока на позицию Зинченко
Защитником «Милана» также интересуется и ПСЖ
19:24
Тео Эрнандес / Фото - sempremilanЗащитник «Милана» Тео Эрнандес попал на радары «Манчестер Сити». Об этом сообщает Calciomercato.
Услугами 23-летнего футболиста заинтересован и ПСЖ.
Напомним, что Тео защищает цвета «Милана» с лета 2019 года, когда перебрался из «Реала». В минувшем сезоне он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 45 матчах.
Эрнандес – левый защитник. В составе «горожан» на этой позиции играет украинец Александр Зинченко.
Накануне «Манчестер Сити» начал переговоры по поводу продления соглашения с полузащитником Филом Фоденом.
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