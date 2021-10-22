«Манчестер Сити» и ПСЖ – фавориты в борьбе за Холанда
«Манчестер Сити» нацелился на одноклубника Соболя
Гвардиола хочет видеть нападающего в своей команде
13:52
фото - UEFA
Форвард бельгийского «Брюгге» Шарль де Кателаре заинтересовал целый ряд клубов английской Премьер лиги, сообщает портал Goal.
Главным претендентом на вингера называют «Манчестер Сити», который не прочь приобрести молодого игрока.
Известный портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 25 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста с бельгийским клубом рассчитан до 2024-го года.
В текущем сезоне одноклубник Эдуарда Соболя за 15 матчей отметился семью результативными действиями.
Напомним, вингер «Сити» может вскоре стать игроком «Барселоны».
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